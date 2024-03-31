Filistin Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi bir hasta ve personel mezarlığına dönüşecek

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in kuşatması altındaki Şifa Hastanesi'nde 107 hasta ve 60 sağlık personelinin çok kötü şartlar altında bulunduğunu belirterek, "Şifa Hastanesi bir hasta ve personel mezarlığına dönüşecek" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 177 gündür devam ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin 14 gündür İsrail güçlerinin kuşatması altında olduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Şifa Tıp Kompleksi'ne uygulanan kuşatmanın 14. günü. İçerideki sağlık personelinin ifadelerine göre çoğu yoğun bakım ünitesinde yatan ağır vakalar olmak üzere 107 hasta ve 60 sağlık personeli, bu kadar çok sayıda hastayı ve ekipmanı barındırma kapasitesine sahip olmayan, hastanenin içinde yer alan eski bir idari binaya hapsedilmiş durumda" dedi.

Doktorlar eldiven yerine plastik poşet kullanıyor

Hastanedeki durumun "korkunç" ve "insanlık dışı" olduğu vurgulanan açıklamada, "Doktorlar eldivenlerinin bittiğini, bu nedenle yaralara pansuman yaparken plastik poşet kullanmaya başladıklarını ve bunun da bittiğini belirttiler" denildi.

"Hastaların refakatçileri ya idam edilmekte ya tutuklanmakta"

Hastanede 30 hastanın yatağa bağlı olduğu ve bez kullandıkları ifade edilen açıklamada, "Hastaların refakatçileri ya idam edilmekte ya tutuklanmakta ya da işgal nedeniyle güneye sürülmekte ve bu da personel üzerinde başka bir yük oluşturmakta" denildi.

İsrail güçleri personel temsilcisini görüşme öncesi en az 3 saat yarı çıplak bekletiyor

İsrail kuşatması nedeniyle hasta ve personelin yiyecek ve suya erişiminin kısıtlı olduğu belirtilen açıklamada, "Personel temsilcisi birçok kez ihtiyaçları işgalcilere iletmeye çalışmış ancak ihlal ve kötü muamele ile karşılaşmıştır. Her müzakere girişiminden önce askerler onu soyuyor ve en az 3 saat yarı çıplak bıraktıktan sonra ilgili memurla görüştürüyor, memur da her seferinde 'Konuyu inceleyip size bir yanıtla döneceğiz' diyor ama hiçbir zaman dönmüyorlar. Bu korkunç şartların ışığında en kısa zamanda bir çözüm bulunmazsa burası bir hasta ve personel mezarlığına dönüşecek" ifadelerine yer verildi. - GAZZE