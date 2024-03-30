Filistinliler 30 Mart Toprak Günü'nü zeytin ağacı dikerek andı

3.Sayfa

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinliler, 30 Mart Toprak Günü'nün 48. yılını 100 adet zeytin ağacı dikerek andı.

Filistinliler direnişin simgelerinden biri olarak kabul edilen 30 Mart Toprak Günü'nün 48. yılını Batı Şeria'da andı. El Halil kentinin güneybatısındaki Dura kasabasında bir araya gelen Filistinliler çeşitli noktalara 100 zeytin ağacı dikti. Dura Belediye Başkanı Mohammad Amr dikim sırasında yaptığı açıklamada, "Bu etkinlik toprağa bağlılığı vurgulamak için düzenleniyor. Tüm Filistinlilerin toprağa bağlı olduğu ve özgürlüğe kadar da bağlı kalmaya devam edeceği mesajını taşıyor" dedi.

Aktivist Zain Abu Znaid ise, "Toprak günü anısına bugün ağaç dikmek toprağa bağlılığı vurguluyor. Zeytin ağacının bulunduğu her yere Gazze Şeridi'nde bulunan bir şehrin adını verdik" ifadelerini kullandı.

30 Mart Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistin'in kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuş, Filistin halkı ise durumu protesto etmek için geniş çaplı gösteriler düzenlemişti. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürüp binlerce kişiyi yaralamıştı. 30 Mart, o günden bu yana Toprak Günü olarak Filistin direnişinin simgelerinden biri olarak biliniyor. - EL HALİL