Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu\'na yumruklu saldırı

Rize'nin Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, üç kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Olayın ardından karakola giderek saldırganlardan şikayetçi olan Çervatoğlu, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"PLAJI HALKA AÇTIK, RAHATSIZ OLDULAR"

Çervatoğlu, saldırganların kendisini sahilde çalışırken bulduğunu anlatarak, "Önce belediyeye gelmişler ve benimle görüşmek istediklerini söylemişler. Ben o sırada halk plajı yapım işinin başındaydım. Sahile gelen üç kişiden biri önce yumruk attı, sonra ısırdı" dedi.

SALGIRGANLAR İÇİN "ESRAR ÇETESİ" DEDİ

Saldırganları "esrar çetesi" olarak nitelendiren Çervatoğlu, "Uyuşturucu kullanan tipler. Birinin geçmişte sahilde işletmesi vardı. Biz şimdi halk belediyeciliği anlayışıyla plajı halka açmak için çalışıyoruz. Plajda bir de işletme açtık. Fındıklı'da uyuşturucu çetelerine karşı emniyetle birlikte bir mücadele içindeyiz. Belli ki bundan rahatsız olanlar var" ifadelerini kullandı.