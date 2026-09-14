Finike\'de otomobil ağaca çarptı, Hemşirenin kardeşi öldü

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaca çarpan otomobildeki 24 yaşındaki hemşire, ağır yaralı olarak kaldırıldığı ve görev yaptığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü kardeşi ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Finike- Kumluca kara yolu Deniz Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Can İnce'nin (22) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ile yanındaki kardeşi Ahsengül İnce (24) ambulansla hastanelere sevk edildi.

Kumluca'daki özel bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı hastaneye sevk edilen Ahsengül İnce, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralı sürücü ise ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Antalya'daki hastanede yoğun bakıma alındı.

Ahsengül İnce'nin yaklaşık 1,5 yıldır hemşirelik yaptığı öğrenilirken cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan yakınları tarafından gözyaşları içerisinde teslim alındı.