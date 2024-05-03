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Finlandiyalı turist, konakladığı otelde ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Finlandiya uyruklu 84 yaşındaki kadın konakladığı otelde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel görevlileri Finlandiya uyruklu Aino Marja K.'yi odasında hareketsiz halde buldu. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Finlandiyalı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Fin turistin cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına koyularak Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.