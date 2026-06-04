Firar Eden Hükümlü Ardanuç\'ta Yakalandı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, cezaevinden firar ettiği belirlenen ve çeşitli suçlardan hakkında toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardanuç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişi ekiplerin dikkatini çekti.

Yapılan incelemelerde şahsın İ.S. olduğu tespit edilirken, GBT ve UYAP sorgusunda arandığı belirlendi.

Yaklaşık 8 ay önce kapalı ceza infaz kurumundan firar ettiği öğrenilen şahsın; cinsel taciz, birden fazla kişi tarafından silahla yağma, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, iş yerinde silahla yağma, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, muhafaza görevini kötüye kullanma, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, kasten yaralama, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ARTVİN