Firar Eden Hükümlüler Yakalandı

Çankırı'nın Orta ilçesinde cezaevinden firar eden 2 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, A.Y. ve E.D. isimli hükümlüler tutuklu bulunduğu Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti. Kayıplara karışan şahısların yakalanması için Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan şahıslar, Gerede Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ÇANKIRI
