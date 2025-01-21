Firar Eden Şahıs Komando Operasyonuyla Yakalandı - Son Dakika
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Firar Eden Şahıs Komando Operasyonuyla Yakalandı

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Çorlu'da adliyeden firar eden Ç.B., jandarmanının operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

21.01.2025 11:36
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Adliyeden firar eden şahıs, nefes kesen operasyonla yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde adliyeden firar eden şahıs, jandarmanın detaylı çalışmaları sonucu saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, gerçekleştirilen aranan şahıslara yönelik faaliyette yakalanan Ç.B. isimli şahıs, aynı gün sevk edildiği Çorlu Adliyesinden firar etti.

JASAT ve Komando destekli operasyon

Firar eden Ç.B.'nin yakalanması amacıyla Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve sivil unsurlar ile müşterek bir çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı ve titiz araştırmalar neticesinde şahsın saklandığı adres belirlendi.

Komando destekli olarak gerçekleştirilen ev araması sonucunda Ç.B., belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Firar Eden Şahıs Komando Operasyonuyla Yakalandı - Son Dakika

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