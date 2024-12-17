Firari Cezaevi Kaçaklığı: Oğuz G. Yakalandı

3.Sayfa

31 ayrı suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiye operasyon

47 yaşındaki şahıs kayıtsız kaldığı evde gece vakti yakalandı

BURSA - Bursa'da silahla yağma suçuna karışıp, 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı.

Bursa Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince aranması olan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, 31 ayrı suçtan ve silahlı yağma suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Oğuz G.'nin yakalanması için fiziki takip başlattı. Şüphelinin kayıtsız olarak bir adreste kaldığını tespit eden ekipler, gece vakti düzenlediği operasyon ile şüpheliyi yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.