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Firari FETÖ/PDY Üyesi Aksaray'da Yakalandı - Son Dakika
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Firari FETÖ/PDY Üyesi Aksaray'da Yakalandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olma suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Aksaray'da olduğu tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

23.01.2024 - 16:59,
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Firari FETÖ/PDY üyesi Aksaray'da yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üyesi olma suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üye olma suçundan aranan İ.K. isimli şahsın Aksaray'da olduğunu belirledi. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma TEM ekipleri şahsın bulunduğu ikamete yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda İ.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması ve FETÖ/PDY Terör Örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

Firari FETÖ/PDY Üyesi Aksaray\'da Yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Firari FETÖ/PDY Üyesi Aksaray'da Yakalandı - Son Dakika


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