Firari Hırsız Gaziantep\'te Yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslarına yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Oğuzeli ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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