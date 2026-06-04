Firari Hükümlü Bursa\'da Yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 182 bin 500 TL adli para cezasıyla aranan Ü.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili işlemlerin tamamlandığı öğrenildi. - BURSA
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