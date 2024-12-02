Firari Hükümlü Diyarbakır\'da Yakalandı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.'nın yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, zanlının sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi. - DİYARBAKIR