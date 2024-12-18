Firari Hükümlü Gaziantep\'te Yakalandı

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Gaziantep'te cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranana şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP