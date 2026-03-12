Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.M.'nin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu hükümlünün Konaklı Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan F.M jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA