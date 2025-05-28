112'yi arayıp "Jandarma beni yakalayamaz" dedi, aynı gün yakalandı - Son Dakika
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112'yi arayıp "Jandarma beni yakalayamaz" dedi, aynı gün yakalandı

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112\'yi arayıp "Jandarma beni yakalayamaz" dedi, aynı gün yakalandı
28.05.2025 13:45
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112\'yi arayıp "Jandarma beni yakalayamaz" dedi, aynı gün yakalandı
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Adana'da 4 ayrı suçtan 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Beni jandarma yakalayamaz" dedi. Aynı gün düzenlenen operasyonla ormanlık alanda yakalanan firari hükümlü, adliyede gazetecilere, pişkin bir şekilde "Beni tüm Türkiye tanıyor" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde ruhsatsız silah bulundurma ve esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme gibi 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M. B. Y. (33), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak "Beni jandarma yakalayamaz" dedi. Aynı gün operasyon düzenleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari hükümlüyü Ergenuşağı mahallesinde ormanlık alanda yakaladı.

112'yi arayıp 'Jandarma beni yakalayamaz' dedi, aynı gün yakalandı

PİŞKİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü M.B.Y. adliyeye sevk edildi. Adliyede gazetecilere "Beni tüm Türkiye tanıyor" diyen hükümlü, muhabirin 'jandarma yakalayamaz demişsiniz' soru su üzerine " Ben mi sen mi dedin. Sanki Türkiye'yi kurtarmış gibi soruyor" diyerek cevap verdi. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 112'yi arayıp 'Jandarma beni yakalayamaz' dedi, aynı gün yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Atalay k:
    Cop zamanı 0 0 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    jandarma yakalar babaaaaa 0 0 Yanıtla
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