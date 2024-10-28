Firari Katil Siirt\'te Yakalandı

Siirt'te 11 yıldır 25 yıl hapis cezası ile aranan firari, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olan A.U. isimli şahıs, Pervari ilçesi Düğüncüler köyünde saklandığı evin mutfak penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİİRT
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