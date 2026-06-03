Firari Mahkum Şanlıurfa'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Firari Mahkum Şanlıurfa'da Yakalandı

Firari Mahkum Şanlıurfa\'da Yakalandı
03.06.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan H.R.A., JASAT ve jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, JASAT ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Karaköprü ilçesinde yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.R.A. yakalandı. Karaköprü ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan hükümlü gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karaköprü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Jandarma, JASAT, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Firari Mahkum Şanlıurfa'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
Fidan: Trump NATO Zirvesi’ne katılacak Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak
Galatasaray’da sürpriz Gidecek deniyordu, takımda kalıyor Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu Özel sistem kurmuşlar 20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar

13:28
Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
13:18
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
13:17
Galatasaray’dan Barış Alper için özel hamle
Galatasaray'dan Barış Alper için özel hamle
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
12:52
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin
Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 13:37:48. #7.13#
SON DAKİKA: Firari Mahkum Şanlıurfa'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.