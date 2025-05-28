Firari Şahıs 7 Yıl Sonra Yakalandı

Gümüşhane JASAT ekipleri, 18 ayrı suçtan hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır firari olan şahsı İzmir'de düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, il nüfusuna kayıtlı ve hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 18 ayrı suçtan toplam 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 7 yıldır aranan K.A. isimli firarinin İzmir'de olduğu tespit edildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nın "Jandarma Dedektifleri" olarak bilinen JASAT ekipleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli olarak operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda K.A. isimli firari yakalanarak gözaltına alındı.

Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen firari, tutuklanarak İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Şakran 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - GÜMÜŞHANE