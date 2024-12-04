Firari Suçlu Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
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Firari Suçlu Kayseri'de Yakalandı

5 ilde aranan F.K., Kayseri'de polis operasyonuyla yakalandı. 27 yıl hapis cezası var.

04.12.2024 20:44
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5 ilde aranan firari suç makinesi yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 5 ilde aranması olan kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda tespit edilen bir adrese yapılan operasyonda 5 farklı il tarafından aranan ve hakkında mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından 27 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.K. yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Firari Suçlu Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika

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