Firari Uyuşturucu Taciri Yakalandı

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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmak ve silahla yağma suçlarından hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında Oğuzeli ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında uyuşturucu ticareti yapmak ve silahla yağma suçlarından hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP