Firari Yağmacı Eskişehir'de Yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışma sonucunda, hakkında "konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 50 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından firari şahısların yakalanmasına yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde ekipler, yarım asırlık hapis cezasıyla aranan bir şüphelinin izine ulaştı. 8 Nisan 2026 tarihinden bu yana Balıkesir İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan aranan ve hakkında 50 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 yaşındaki Kerem B., emniyet güçlerinin düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. 2 ayrı suç kaydı daha olduğu öğrenilen şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - ESKİŞEHİR