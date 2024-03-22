Firari yazar oğlunun kaza haberini böyle almış - Son Dakika
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Firari yazar oğlunun kaza haberini böyle almış

Yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un kaza yaptığını öğrendiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yurt dışına kaçmadan önce Göktürk'te bir kafede oturan Yazar Eylem Tok'un gelen telefonla telaşlanarak oradan hızla kalktığı görülüyor.

22.03.2024 19:27  Güncelleme: 19:30
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Firari yazar oğlunun kaza haberini böyle almış

İSTANBUL - Yazar Eylem Tok, Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden oğlu T.C.'nin kaza haberini aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Göktürk'te bir kafede otururken gelen telefonla paniğe kapılan Eylem Tok'un oradan kalkarak uzaklaştığı görülüyor.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, ardından anne ve oğlu önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı.

Anne Eylem Tok kaza haberini böyle aldı

Yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un kaza yaptığını öğrendiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yurt dışına kaçmadan önce Göktürk'te bir kafede oturan Yazar Eylem Tok'un gelen telefonla telaşlanarak oradan hızla kalktığı görülüyor.

Olayın geçmişi

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba Bülent Cihantimur'a yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Kaynak: İHA

Eylem Tok, Göktürk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Firari yazar oğlunun kaza haberini böyle almış - Son Dakika

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