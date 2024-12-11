Firari Zanlı İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
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Firari Zanlı İzmir'de Yakalandı

Firari Zanlı İzmir\'de Yakalandı

İzmir'de şüpheli olarak durdurulan kişi, 50 yıl ceza ile aranan firari çıktı ve gözaltına alındı.

11.12.2024 17:30
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İzmir'in Konak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kişi, 50 yıl hapis cezasıyla aranan firari çıktı. Gözaltına alınan zanlı, cezaevine teslim edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından ilçede gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında şüphe üzerine bir kişi durduruldu. Yapılan kimlik incelemesinde adının B.H. olduğu belirlenen kişinin, silahlı yağma suçundan 50 yıl 4 ay 22 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Firari zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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