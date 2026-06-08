Firarisi Çatıda Yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evin çatı katında kıskıvrak yakalandı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gaziemir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Ekipler, cezaevi firarisi olduğu belirlenen D.B. isimli şahsın bir evin çatı katında gizlendiğini tespit etti. Zanlının saklandığı adresi titizlikle izleyen emniyet güçleri, operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen baskında, firari şüpheli D.B. gizlendiği çatı katında yakalanarak gözaltına alındı.

18 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası çıktı

Gözaltına alınan şahsın yapılan UYAP sorgulamasında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu doğrultuda arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR