Fırat Kalkanı\'nda 8 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."