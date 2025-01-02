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Adana'da fırından cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay Feke ilçesinde bir börek fırınında meydana geldi. İddiaya göre fırından kısa süreliğine ayrılan işyeri sahibini takip eden Z.D. fırına girip cep telefonunu alıp kaçtı. İş yeri sahibi telefonunun çalındığını fark edince polise başvurdu. Feke polisi hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis hırsızın Kozan'a giderek cep telefonunu sattığını tespit etti. Z.D. polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelinin ifadesinde daha öncede bir şahsın cep telefonu ile 3000 TL parasını çaldığı da belirlendi. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.