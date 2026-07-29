Fırtına yangına neden oldu, alevler evlere sıçramadan söndürüldü
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde etkili olan fırtına yangına neden oldu, alevler evlere sıçramadan söndürüldü.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan fırtına yangına neden oldu, alevler evlere sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'nde kuvvetli rüzgarın devirdiği bir ağaç elektrik iletim hattına zarar verdi. Kopan kablolar otluk alanda yangına neden oldu. Alevler, Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlene sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: İHA
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