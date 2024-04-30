Fırtınada bir minaresi devrilen caminin diğer minaresinin kontrollü yıkımı tamamlandı - Son Dakika
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Fırtınada bir minaresi devrilen caminin diğer minaresinin kontrollü yıkımı tamamlandı

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Çankırı'da, kuvvetli rüzgar sebebiyle bir minaresi devrilen Bademlik Camii'nin diğer minaresinin kontrollü yıkımı tamamlandı. Minaresiz kalan cami dron ile havadan görüntülendi.

30.04.2024 15:18
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Fırtınada bir minaresi devrilen caminin diğer minaresinin kontrollü yıkımı tamamlandı

ÇANKIRI - Çankırı'da, kuvvetli rüzgar sebebiyle bir minaresi devrilen caminin diğer minaresinin kontrollü yıkımı sona erdi. Minaresiz kalan cami dron ile havadan görüntülendi.

Çankırı'da 20 Nisan'da meydana gelen fırtına sebebiyle il merkezi Yeni Mahalle Taş Mescid Caddesi'nde bulunan Bademlik Camii'nin iki minaresinden biri yıkıldı. Geriye kalan diğer minarenin de herhangi bir risk oluşturmaması için kontrollü yıkımına karar verildi. Alınan karar sonrasında, ekiplerin 4 günlük çalışması ile minarenin yıkımı tamamlandı.. Minaresiz kalan Bademlik Camii dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fırtınada bir minaresi devrilen caminin diğer minaresinin kontrollü yıkımı tamamlandı - Son Dakika

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