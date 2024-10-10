Florida'da Milton Kasırgası Can ve Mal Kaybına Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Florida'da Milton Kasırgası Can ve Mal Kaybına Neden Oldu

ABD'nin Florida eyaletinde karaya çıkan Milton Kasırgası sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti ve 3 milyondan fazla hane elektriksiz kaldı. Kasırga sonrası şiddetli rüzgarlar ve yağışlar kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.

10.10.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Florida eyaletinde karaya çıkan Milton Kasırgası nedeniyle en az 1 kişi hayatını kaybederken, eyalet genelinde 3 milyondan fazla hane ve işletme elektriksiz kaldı.

ABD'yi Helene Kasırgası'nın ardından Milton Kasırgası vurdu. Florida eyaletinde gece saatlerinde kategori 3 seviyesinde karaya çıkan Milton Kasırgası kategori 1 seviyesine gerilerken, en az 1 kişi hayatını kaybetti. St. Lucie County Şerifi Keith Pearson, "Kaç kişi olduğu konusuna girmeyeceğiz, ancak size hayatını kaybeden ve halihazırda kurtardığımız birden fazla kişi olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kurtarma çalışmalarının şiddetli rüzgarlar ve yağış nedeniyle zorlaştığını belirten Pearson, 10 bin metrekarelik bir depolama tesisi de dahil olmak üzere St. Lucie genelinde yüzlerce evin hortum nedeniyle "tamamen yıkıldığını" söyledi.

Florida genelinde 3 milyondan fazla hane ve iş yeri elektriksiz kalırken, Tampa Körfezi bölgesinin yüzde 97'si, Manatee County'nin ise yüzde 85'ine enerji verilemedi.

Tampa, Melbourne ve Miami şehirlerinde 125'ten fazla kasırga uyarısı

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne (NWS) göre, Milton Kasırgası'nın vurduğu Florida'da en az 27 hortum rapor edildi. Tampa, Melbourne ve Miami şehirlerinde 125'ten fazla kasırga uyarısı yapıldı. Martin County İtfaiye Teşkilatı bazı evlerin ciddi hasar gördüğünü bildirirken, kasırganın hafif yaralanmalara neden olduğu aktarıldı. Martin County yetkilileri, bölge sakinlerini yollardan uzak durmaya çağırdı. Martin County Şerif Ofisi, gece boyunca beklenen kötü hava şartları nedeniyle yerel saatle 21.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uyguladı.

İçme suyu hizmeti durduruldu

Florida eyaletine bağlı St. Petersburg şehrinde su şebekesinde meydana gelen hasar nedeniyle şehir genelinde içme suyu hizmeti durduruldu. St. Petersburg Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kent sakinleri ve işletmeler, gerekli onarımlar tamamlanana kadar geçici durdurmaya hazırlıklı olmalıdır" dedi. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, florida, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Florida'da Milton Kasırgası Can ve Mal Kaybına Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:43 26 ilde seçim anketi yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
12:27 Çiçeği burnunda damatlar Özgür Çevik ve Tolga Sarıtaş’ın şarkı performansı Çiçeği burnunda damatlar Özgür Çevik ve Tolga Sarıtaş'ın şarkı performansı
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
19:15 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt
18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:51 Süheyl Batum’un sözleri Dursun Özbek’i çıldırttı Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı
18:25 Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan
18:10 Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki “Abi“ tartışması gündem oldu Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki "Abi" tartışması gündem oldu
18:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan “İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız“ Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız"
17:58 Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis
17:45 Erkan Baş’tan Özgür Özel’in “Senin partinin oyu yüzde 1.5“ sözlerine ilk tepki Erkan Baş'tan Özgür Özel'in "Senin partinin oyu yüzde 1.5" sözlerine ilk tepki
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 13:37:10. #1.11#
SON DAKİKA: Florida'da Milton Kasırgası Can ve Mal Kaybına Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.