Foça'da 78 Yaşında Adam Ölü Bulundu

3.Sayfa

İzmir'in Foça ilçesinde 78 yaşındaki şahıs, yazlık evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Foça ilçesinin Fatih Mahallesi'ndeki Çanak Sitesi'nde bulunan yazlık evinde kalan İlyas Onur Yıldırım (78), akşam saatlerinde oğlu tarafından ölü bulundu. Yıldırım'ın oğlunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yaşlı adamın eşiyle ayrı yaşadığı ve oğlu ile en son 10-15 gün önce görüştüğü, sitedeki diğer yazlık evlerin ise boş olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR