Foça'da Esnaf Protestosu: Masa ve Sandalyeler Ateşe Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Foça'da Esnaf Protestosu: Masa ve Sandalyeler Ateşe Verildi

İzmir'in Foça ilçesinde zabıta ekiplerinin esnafa ait masa ve sandalyeleri toplamasının ardından, esnaflar büyük bir protesto eylemi gerçekleştirdi. Kepenk kapatan esnaf, toplanan eşyaları meydana getirip ateşe verdi.

29.03.2025 14:42  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye başkanını protesto eden esnaf, masa ve sandalye yaktı

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde zabıta ekipleri, esnafa ait masa ve sandalyeleri, kaldırımları ve yolları işgal ettiği gerekçesiyle topladı. Karara tepki gösteren esnaflar kepenk kapatarak masa ve sandalyeleri meydanda yaktı.

Olay, Foça ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Reha Midilli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Foça Belediyesi, işyerlerine 6 metreye kadar işgaliye hakkı verdi. Esnaflar ise bu karara uyduklarını ve kendilerine verilen mesafenin dışına çıkmadan masa ile sandalyeleri kaldırıma koyduklarını öne sürdü. Sabah saatlerinde Foça Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de dışarıda bulunan işyerlerine ait masa ve sandalyeleri topladı. Daha sonra işyeri sahipleri, kepenk kapatarak toplanan masaları ve sandalyeleri meydanda yaktı.

"Hukuksuzluktan dönülmezse bayram boyunca iş yerlerimizi kapalı tutacağız"

Yaşadığı durumun hukuksuz olduğunu belirten esnaf Yılmaz Üstebay, "Başkan Saniye Bora Fıçı, 3 ay önce kendisiyle yaptığımız görüşmede bize 6 metreye kadar işgaliye verdi. Fakat bayram öncesi, Arife günü hiçbir gerekçe göstermeden, kavgayla, güçlükle masa ve sandalyelerimizi toplattı. Başkan sesimizi duysun. Yapılan bu hukuksuzluktan dönülmezse, bayram boyunca işyerlerimizi kapalı tutacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Zabıta, İzmir, Foça, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Foça'da Esnaf Protestosu: Masa ve Sandalyeler Ateşe Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:42 Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
20:16 Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
19:18 İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
19:16 Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
19:11 Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 16:15:18. #7.13#
SON DAKİKA: Foça'da Esnaf Protestosu: Masa ve Sandalyeler Ateşe Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement