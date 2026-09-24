Fon soruşturmasında 387 milyon lira donduruldu, 105 ve 257 milyon liraya el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin 359,86 lira dondurulurken, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ile bir banka nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya de el koyma tedbiri uygulandı.