Fon soruşturmasında 387 milyon lira donduruldu, 105 ve 257 milyon liraya el konuldu

Fon soruşturmasında 387 milyon lira donduruldu, 105 ve 257 milyon liraya el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında 387 milyon 461 bin 359,86 lira donduruldu. Tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ile TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el koyma tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin 359,86 lira dondurulurken, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ile bir banka nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya de el koyma tedbiri uygulandı.
Kaynak: İHA
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