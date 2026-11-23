Fon soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli İstanbul'da adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk işlemi, soruşturma kapsamında gözaltında tutulan 6 şüpheli için gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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