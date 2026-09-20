Fon soruşturmasında Turhan'dan 15 milyon dolar, Yarız'dan 25 milyon euro İsviçre'ye gitti

Fon soruşturmasında Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.