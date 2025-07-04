Forklift ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde forklift ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 22. Mobilya Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Arda K. (25) yönetimindeki 16 BRJ 701 plakalı motosiklet, sokakta geri manevra yapan operatör Doğan Berk Ö. (20) yönetimindeki forklift ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA