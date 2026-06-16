Forklift Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de kontrolden çıkarak devrilen forkliftin altında kalan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Nevşehir merkeze bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Yusuf Mert Aktepe, patates deposundan aldığı forklift ile başka bir depoya patates yüklemek üzere yola çıktı. Aktepe, depo girişindeki yokuş aşağı yolda ilerlediği sırada forkliftin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan forklift devrilirken, genç sürücü aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, devrilen forkliftin altından çıkarılan Yusuf Mert Aktepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yusuf Mert Aktepe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR