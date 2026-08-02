Foseptik Çukuruna Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Amasya'nın Suluova ilçesinde besi ahırındaki foseptik çukuruna düşerek telef olan 2 büyükbaş hayvanını kurtarmak isteyen adam aynı çukurda can verdi. Salim Sönmez'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beyazıt Mahallesi Sarnıç Sokak'ta meydana gelen olayda eşiyle birlikte hayvanlarına yem vermek için ahıra gelen Salim Sönmez (52), foseptik çukuruna 2 hayvanın düştüğünü fark etti. Eşi Yeter Sönmez, bahçede bulunan merdiveni almaya gidip döndüğünde eşinin de çukura düşerek gömüldüğünü gördü.

Kadının çığlığını duyan komşuları da olay yerine geldi. Durumun bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alınan çukura giren ekipler talihsiz adamın cenazesini çıkardı. Sönmez'in cenazesi yapılan ilk inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.