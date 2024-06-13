Fotoğrafçı kadının çantasından para çaldı, yakalanınca özür dileyip böyle helallik istedi - Son Dakika
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Fotoğrafçı kadının çantasından para çaldı, yakalanınca özür dileyip böyle helallik istedi

Antalya'nın Serik ilçesinde fotoğrafçılıkla uğraşan bir kadının çantasından para çalan hırsız, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yakalanan şüpheli, emniyete götürülürken 'Abla özür dilerim hakkınızı helal edin' dedi. Olay, Serik ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Fotoğrafçılıkla uğraşan Zühra Korkmaz, iş yerinin kapısını açmak için çantasını masanın üzerine bıraktı. Bu sırada çantasını karıştıran N.Ö. isimli şahıs, içindeki 500 lirayı alarak kaçtı. İş yeri sahibi Korkmaz'ın yardım çığlığını duyan vatandaşlar hırsızı yakalayarak polise teslim etti. Şüpheli, suçunu itiraf ederek çaldığı parayı geri verdi ve özür diledi.

13.06.2024 14:10
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Fotoğrafçı kadının çantasından para çaldı, yakalanınca özür dileyip böyle helallik istedi

Yakalanan şüpheli N. Ö. emniyete götürüldüğü sırada "Abla özür dilerim hakkınızı helal edin" dedi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde fotoğrafçılıkla uğraşan 58 yaşındaki kadının çantasından para çalan hırsız, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yakalanan şüpheli, emniyete götürüldüğü sırada "Abla özür dilerim hakkınızı helal edin" açıklamasında bulundu.

Olay, Serik ilçesi Orta mahalle, İşler caddesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Fotoğrafçılıkla uğraşan Zühra Korkmaz (59), sabah iş yerinin kapısını açmak için çantasını kapının önündeki masanın üzerine bıraktı. İş yerinin önünden geçen N.Ö. isimli şahıs, Korkmaz'ın dalgınlığından faydalanarak çanta içerisinden bulunan 500 lirayı alarak kaçtı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi Korkmaz, kaçan şahsın peşinden gitmek istedi. O sırada ayağı burkularak yere düştü. Korkmaz'ın yardım çığlığını duyan vatandaşlar hırsızı yakalayarak, iş yerine getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine şüpheliyi teslim ettiler. Suçunu itiraf eden şüpheli, iş yeri sahibi Zühra Korkmaz'dan özür dileyerek, çaldığı parayı geri teslim etti.

Yakalanan şüpheli N. Ö. emniyete götürüldüğü sırada "Abla özür dilerim hakkınızı helal edin" açıklamasında bulundu.

İş yeri sahibi Zühra Korkmaz ise yaptığı açıklamada, "Çantamı masanın üzerine koydum. Sonra baktım birisi çantamı karıştırıyor. Daha sonra arkasından koştum. Yetişemeyince İmdat yetişin diye bağıdım. Çevredekiler kaçan kişiyi koşarak yakaladı. O sırada arkasından koşarken ayağımı burktum. Kıpırdayamıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Antalya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fotoğrafçı kadının çantasından para çaldı, yakalanınca özür dileyip böyle helallik istedi - Son Dakika

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