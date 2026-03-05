Fransa, ABD Uçaklarına Üs İzni Verdi

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, ABD uçaklarının Orta Doğu'daki bazı üslerinde bulunmasına izin verdiklerini duyurdu.

Fransız ordusu, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışma sırasında Orta Doğu'daki bazı üslerinde ABD uçaklarının bulunmasına izin verdiğini açıkladı. Fransa Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD ile ilişkilerimizin bir parçası olarak uçaklarının bölgedeki üslerimizde geçici olarak bulunmasına izin verildi" denildi. Açıklamada, "Bu uçaklar, Körfez'deki ortaklarımızın korunmasına katkıda bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. - PARİS