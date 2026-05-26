Fransa'da Aşırı Sıcaklar 7 Can Aldı - Son Dakika
26.05.2026 12:59
Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar, çeşitli bölgelerde yaşanan boğulma vakaları ve sağlık sorunları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da sıcaklıklar cumartesi gününden bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülke genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok kişi serinlemek için sahillere yönelirken, çok sayıda boğulma vakası ve sağlık sorunu da yaşandı. Fransız Enerji'den Sorumlu Bakan Yardımcısı Maud Bregeon, 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bregeon, hayatını kaybedenlerin beşinin göl, nehir veya sahillerde boğulma sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Başkent Paris'te Pazar günü düzenlenen 10 kilometrelik bir koşu sırasında da bir kişi ölürken, 10 kişinin kritik durumda hastaneye kaldırıldı.

Turuncu alarm verildi

Fransa hükümeti, spor etkinlikleri sırasında insanların korunması için yerel yönetimlere önlem alma talimatı verdi. Ülkenin büyük bölümünde hava durumu kurumu Meteo France tarafından turuncu alarm verildi. Meteoroloji, salı öğleden sonra sıcaklıkların 36 dereceye kadar çıkabileceğini bildirdi.

Pazartesi günü kayıtlara geçen en sıcak mayıs günü yaşandı

Ülkede dün, kayıtlara geçen en sıcak mayıs günü yaşanırken, Avrupa'nın büyük bölümünde sağlık uyarıları ile açık alanda çalışma kısıtlamaları getirildiği öğrenildi. Başbakan Sebastien Lecornu'nun hükümetin hazırlıklarını gözden geçirmek üzere ilgili bakanlarla perşembe günü bir toplantı yapacağı bildirildi. - PARİS

Kaynak: İHA

