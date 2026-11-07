Fransa'da hayat pahalılığı protestolarında ülke genelinde 146 bin kişi sokağa çıktı - Son Dakika
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Fransa'da hayat pahalılığı protestolarında ülke genelinde 146 bin kişi sokağa çıktı

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Fransa\'da hayat pahalılığı protestolarında ülke genelinde 146 bin kişi sokağa çıktı
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Fransa\'da hayat pahalılığı protestolarında ülke genelinde 146 bin kişi sokağa çıktı
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Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına yönelik protestolarda ülke genelinde yaklaşık 146 bin, Paris'te 75 bin kişi sokaklara çıktı. Büyük ölçüde sakin geçen eylemlerde 19.00'a kadar yaklaşık 360 kişi gözaltına alındı, Paris'te metro seferleri iptal edildi.

Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına yönelik devam eden protestolarda 75 bini başkent Paris'te olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 146 bin kişi sokaklara çıktı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, büyük ölçüde barışçıl gerçekleşen protestolarda ülke genelinde yaklaşık 360 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fransa'da artan yaşam maliyetleri ve eğitim politikalarına karşı gerçekleştirilen protestolar sürerken, başkent Paris dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde yüzbinlerce kişi sokaklara çıktı. İşçi sendikaları ve öğrenci gruplarının katıldığı protestolar kapsamında başkent Paris'te yaklaşık 75 bin kişi yürüyüş düzenledi. Organizatör gruplar protestolara katılanların sayısının yaklaşık 250 bine ulaştığını öne sürerken, Fransa İçişleri Bakanlığı akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ülke genelindeki katılım sayısını yaklaşık 146 bin olarak açıkladı.

Paris'teki protestolar şehir içi toplu taşımayı da olumsuz etkiledi. Kentteki metro hattında birçok sefer iptal edilerek, istasyonlar kapatıldı.

Protestoların büyük ölçüde sakin geçtiğini ve alınan güvenlik önlemleri ile kontrol altında gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, yerel saatle 19.00'a kadar yaklaşık 360 kişinin gözaltına alındığını ve şehir merkezlerinde 40 bin kişinin güvenlik kontrolünden geçtiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, protestolar için alınan güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık 70 bin polis memuru ve jandarma ile 25 zırhlı araç ve 15 TOMA'nın görevlendirildiğini bildirdi.

Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı3. SayfaGüncelFransaParisDünyaSon Dakika

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