Fransa’da orman yangını İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmatları ortaya çıkardı - Son Dakika
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Fransa’da orman yangını İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmatları ortaya çıkardı

Fransa’da orman yangını İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmatları ortaya çıkardı
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Fransa'nın Gironde bölgesindeki Le Porge köyünde etkili olan orman yangını, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 400 top mermisinin bulunduğu mühimmat deposunu ortaya çıkardı. Belediye Başkanı, yangının ikinci gecesinde 100'den fazla patlama sesi duyulduğunu belirtti.

Fransa'nın güneyindeki Gironde bölgesindeki Le Porge köyünde etkili olan orman yangını, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma 400 top mermisinin bulunduğu bir mühimmat deposunu ortaya çıkardı.

Fransa'nın güneybatısında günlerdir etkili olan orman yangınları, geniş alanlarda tahribata yol açarken bölgede beklenmedik bir keşfe de neden oldu. Gironde bölgesindeki Le Porge köyünde yangının ardından yapılan çalışmalar sırasında, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma 400 top mermisinin bulunduğu bir mühimmat deposu bulundu. Fransız basını, havan mermileri ve tanksavar mermileri de içeren tarihi mühimmatların Alman ve Fransız yapımı olduğunu aktardı.

"Yangının ikinci gecesinde 100'den fazla patlama sesi duyuldu"

Le Porge Belediye Başkanı Martial Zaninetti yaptığı açıklamada, yangının ikinci gecesinde 100'den fazla patlama sesi duyulduğunu belirterek, durumu savaş sesine benzetti. Zaninetti, "Belediyemiz sınırları içinde toprağa gömülü mühimmat depoları vardı ve patladılar" ifadelerini kullandı. Mühimmatların sağa, sola savrulduğunu belirten Zaninetti, bir parçanın da bir evin içinden geçtiğini söyledi.

Fransa'nın güneybatı bölgelerinde 42 bin hektarlık alan yanarken, bu yangınlar İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkedeki en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Fransa, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa’da orman yangını İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmatları ortaya çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa’da orman yangını İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmatları ortaya çıkardı - Son Dakika
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