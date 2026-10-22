Fransa hükümeti şiddet ve yağmaların ardından başkent Paris'te gösterileri yasakladı

Fransa'da geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları ve yağmaların ardından bugün Paris, Lille, Lyon ve Grenoble şehirlerinde gösteriler yasaklandı.

Fransa'da geçtiğimiz hafta sonu hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüşe tepki olarak düzenlenen gösterilerde yaşanan şiddet olayları ve yağmaların ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Hükümet, 24 Ekim'de düzenlenmesi planlanan yeni protestolar için en üst düzeyde teyakkuz haline geçildiğini açıkladı. Fransa hükümeti, kamu düzeninin bozulması riski nedeniyle bugün başkent Paris ile Lille, Lyon ve Grenoble şehirlerinde gösterileri yasakladı.

Paris polisi, başkentteki belirli bölgelerde yerel saatle 08.00 ile 20.00 arasında toplanma ve gösteri yapılmasını yasaklayan bir karar aldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee, Bastille ve Cumhuriyet meydanları, parlamentonun her iki kanadı ile Louvre Müzesi ve Şanzelize Caddesi'nin de aralarında bulunduğu bazı turistik bölgelerin yasak kapsamına alındığı belirtildi.

Lyon'da eylem çağrısı

Lyon'daki üniversiteler arası koordinasyon, Rhone Valiliği'nin kent genelinde saat 13.00 ile 18.00 arasında getirdiği gösteri yasağına rağmen, saat 14.00'te Guichard Meydanı'nda yapılması planlanan toplanmayı sürdürme kararı aldı. Üniversiteler arası genel kurulun eylem koordinasyon komitesi tarafından yayımlanan açıklamada, "Devletin harekete yönelik bu saldırısını reddetmek ve örgütlenmeye devam etmek son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Cumartesi günü özel birimler de görevlendirilecek"

Fransa İçişleri Bakan Yardımcısı Jean-Didier Berger yaptığı açıklamada, 24 Ekim günü için "en üst düzeyde teyakkuz halinde" olduklarını belirterek, "Fransızların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.

Cumartesi günü güvenlik güçlerinin görevlendirilme düzeyinin 17 Ekim'dekinden "yüzde 20 daha fazla" olacağını duyuran Berger, "İzinleri kaldırdık. İzinli olması gereken ancak artık izin kullanmayacak kişileri göreve çağırdık" ifadelerini kullandı. Sentinelle operasyonunda görev yapan güvenlik güçlerinin yanı sıra GIGN (Ulusal Jandarma Müdahale) ve RAID (Araştırma, Yardım, Müdahale ve Caydırma Birimi) gibi özel birimler de görevlendirilecek" ifadelerini kullandı.