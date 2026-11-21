Fransa'da yaşam maliyetleri ve eğitim sisteminin iyileştirilmesine yönelik protestoların altıncı turu kapsamında ülke genelinde yaklaşık 82 bin 500 kişinin sokakları doldurduğu, başkent Paris'teki gösterilere ise yaklaşık 21 bin 500 kişinin katıldığı açıklandı.

Fransa'da artan yaşam maliyetleri ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi talepleriyle düzenlenen protestoların altıncı turunda on binlerce kişi sokaklara çıktı. Ülke genelinde sendikalar, gençlik örgütleri ve Sarı Yeleklilerin de katıldığı gösteriler gerçekleştirildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 82 bin 500 kişinin katıldığı, bunlardan 21 bin 500'ünün başkent Paris'teki protestolarda yer aldığı bildirildi. Organizatörler ise ülke genelindeki katılımın 150 bin, Paris'teki katılımın ise 45 bin olduğunu ileri sürdü.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı ülkede, gösteriler büyük ölçüde olaysız geçti. Paris'te yerel saatle 14.00'te tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda (Place de la République) toplanan göstericiler, buradan Ulus Meydanı'na (Place de la Nation) yürüdü. Yürüyüşün birkaç saat sonra olaysız şekilde tamamlanmasının ardından göstericilerin dağılmaya başladığı belirtildi. Güvenlik güçleri ise muhtemel güvenlik olaylarına karşı bölgede hazır bekliyor.

Paris'teki göstericiler, eğitim ve sosyal hizmetler alanındaki imkanların iyileştirilmesi yönündeki taleplerini dile getirdi. Eylem sırasında zorunlu askerlik uygulamasına, polisin sert müdahalelerine, ırkçılığa ve savaşa karşı sloganlar atıldı. Göstericiler ayrıca aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin eski lideri ve Ulusal Meclis Grup Başkanı Marine Le Pen'i de eleştirdi.

Protestocular ayrıca, daha önceki gösterilerde yaşanan şiddet olaylarının uluslararası basında büyük yankı bulduğuna dikkat çekerek, basın kuruluşlarının şiddet olaylarına odaklandığını savundu. Durumdan şikayet eden göstericiler, bu nedenle protestoların asıl amacının göz ardı edildiğini belirtti.

Öte yandan, Paris'in bazı bölgelerinde yüzleri maskeli kişilerin izinsiz yürüyüş düzenlemeye çalıştığı bildirildi. Yetkililer, ülke genelindeki polis müdahalelerinde gözaltına alınan kişilerin toplam sayısına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Bordeaux'da 17 kişi gözaltına alındı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon kentinde düzenlenen gösteriler sırasında polis ile protestocular arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri, kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Gironde bölgesindeki yetkililer, Bordeaux kentinde düzenlenen ve yaklaşık 4 bin 500 kişinin katıldığı gösteriler sırasında 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Herault bölgesi yönetimi ise yürüyüşlere izin verilmeyen Montpellier kentinde yaklaşık 3 bin 500 kişinin izinsiz şekilde toplandığını bildirdi. Montpellier polisinin, müdahale kapsamında bazı kişilerin üzerinde bulunan gözlük, gaz maskesi ve yanıcı maddelere el koyduğu aktarıldı.