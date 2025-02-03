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Feci kaza kamerada: Freni boşalan kamyon dehşet saçtı, ölü ve yaralılar var

Freni boşalan kamyon araçları önüne katıp köprüden uçtu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyonun önüne kattığı araçlarla köprüden uçması sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 21.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre freni boşalan seyir halindeki kamyon, yaklaşık bir kilometrelik yolda önüne kattığı çok sayıda araçla birlikte Fırat Nehrinin üzerindeki köprüden uçtu. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ekibi ile polis sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yaralıları çıkartıp ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşanan feci kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.