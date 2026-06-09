Freni Boşalan Kamyon Devrildi: Öğrenci Saniyelerle Kurtuldu - Son Dakika
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Freni Boşalan Kamyon Devrildi: Öğrenci Saniyelerle Kurtuldu

09.06.2026 12:40
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Kastamonu İnebolu'da freni boşalan kamyon devrildi, sürücü yaralanırken, bir öğrenci kazadan kurtuldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni boşalması neticesinde devrilerek metrelerce sürüklenen kamyonun sürücüsü yaralandı. Okul servisine binmek için yola çıkan öğrencinin ise saniyelerle kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu-İnebolu karayolu Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Ö. idaresindeki 34 NYE 670 plakalı kamyon, freninin boşalması neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralı, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, okul servisine binmek için yola çıkan bir öğrencinin devrilerek sürüklenen kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü. Evinin bahçesinden çıkacağı sırada devrilen kamyonun üzerine doğru sürüklendiğini gören çocuk koşarak uzaklaşıyor. Kazadan 30 saniye sonra ise çocuğun bineceği öğrenci servisi olay yerine geliyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, 3. Sayfa, İnebolu, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni Boşalan Kamyon Devrildi: Öğrenci Saniyelerle Kurtuldu - Son Dakika

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