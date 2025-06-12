Freni Boşalan Kamyonet Binaya Çarptı

Sultangazi'de yokuş aşağı inerken freni boşalan kamyonet kayarak binaya çarptı. Kazada sürücünün bacağı kırılırken, binada ise hasar meydana geldi.

Olay, Salı günü Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halinde olan Ümit A. yönetimindeki kamyonetin henüz bilinmeyen nedenle freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, hızla kayarak bir binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan sürücü Ümit A. yaralanırken, bina girişinde ise maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağının kırıldığı öğrenilen sürücünün tedavisi hastanede sürüyor. - İSTANBUL