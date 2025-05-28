Freni Boşalan Kepçe Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Freni Boşalan Kepçe Kazaya Neden Oldu

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28.05.2025 21:15
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Freni Boşalan Kepçe Kazaya Neden Oldu
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Hatay'da freni arızalanan kepçe, 4 araca çarparak maddi hasara yol açtı. Sürücü hafif yaralı.

Fren arızası yaşayan kepçe araçları böyle biçti

HATAY - Hatay'da freni arızalanan kepçe sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki ve trafikteki 4 araca çarptı. Kepçe sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Freni arızalanan yaşayan kepçenin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuş aşağı ilerlediği esnada kontrolden çıkan kepçe, seyir halindeki ve park halindeki araçları biçti. Kazada 4 araç zarar görürken, kepçe sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kepçenin araçlara çarptığı anlar kameraya yansıdı.

"Kepçe yukarıda bir araca daha çarpmış bir de aşağıda toplamda 4-5 araç gitti"

Kaza anını esnaf Atilla Moroğlu, "Kepçe yukarıdan direkt geliyordu. Biz de burada oturuyorduk, biz önden geçen araca seslendik ama bizi duymadı. Diğer araba park halindeydi, park halindeki aracın yanına çevirdi kepçe. Kepçe yukarıda bir araca daha çarpmış bir de aşağıda toplamda 4-5 araç gitti. 15 yıldır esnaflık yapıyoruz. Bu yolun yani sadece tek şerit yukarı çıkış olmasını istiyoruz, çünkü bu yol direkt aşağı doğru gidişlerde benzer olaylar çok oluyor" dedi.

"4 arabayı bir biçti"

Kepçenin araçları biçtiği anları anlatan Yasir Yetim isimli vatandaş, "Kepçe, yakıt almış petrolden çıkarken yokuş aşağıya freni boşalıyor, biz de dükkanın önünde oturuyorduk bir anda yukarıdan aşağıya sıyrılarak ve kornaya basarak geldi. 3-4 arabayı biçti. Çok şükür kimseye de bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Freni Boşalan Kepçe Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

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