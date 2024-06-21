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Freni boşalan tır dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

ÇANKIRI - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde freni boşalan tırın üzerindeki keresteler ile beton blok seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Tır ve otomobilin alev toğuna döndüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Ilgaz ilçsi Çankırı- Kastamonu karayolu İndağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Şekerci idaresindeki 06 JPT 82 plakalı kereste ve beton blok yüklü tır, freni boşalması sebebiyle kontrolden çıktı. Savrulan tırın dorsesindeki kereste ve beton bloklar, Ali Günbal yönetimindeki 06 BCP 023 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Beton bloklar ve kerestelerle birlikte savrulan otomobil, kontrolden çıkarak şarampolde yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kereste ve beton bloklar ise, şarampolde uçuruma ve yol kenarlarına savruldu. Kazanın ardından kontrolden çıkan tır, refüjde yaklaşık 400 metre sürüklenerek durabildi. Yaşanan feci kazadan sonra hem tır hem de otomobil alev topuna döndü. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Tır ve otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Uçurumun kenarında asılı kalan otomobil ise yol kenarındaki demir bariyerlere zincirle bağlandı.

Feci kazada 1 kişi öldü

Yaşanan feci kazada otomobil sürücüsü Ali Günbal, olay yerinde hayatını kaybetti, tır sürücüsü Mesut Şekerci ise ağır yaralandı. Yaralı Mesut Şekerci, sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çankırı-Kastamonu karayolu trafiğe kapatıldı. Jandarma ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ali Günbal'ın cenazesi, AFAD ekiplerince otomobilden çıkartılarak Çankırı Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.